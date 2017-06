Spania avsluttet gruppespillet med stil

Det spanske laget hadde sikret gruppeseier allerede før kampen fredag, og byttet ut hele laget. Både Héctor Bellerín (Arsenal), Marco Asensio (Real Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético Madrid) og Gerard Deulofeu (Everton) startet på benken mot Serbia.

Det serbiske laget skapte flere muligheter før pause, men maktet ikke å få ballen i mål. Det gjorde Spanias kaptein for dagen Denis Suárez, som satte inn 1-0 etter 38 minutter etter glimrende spansk angrepsspill.

– Sjefen gjorde 11 endringer, men vi vant likevel. Det er viktig at alle i troppen føler at de er viktige, for det er en lang turnering, sa spissen Carlos Soler.

Rødt kort

Kun minutter etter målet pådro Serbia-kaptein Uros Djurdjevic seg sitt annet gule kort og måtte gå i dusjen.

Spania kontrollerte kampen etter pause og slapp ikke Serbia til de store sjansene. Like før slutt var det nær 2-0 etter klassisk spansk angrepsspill, men avslutningen ble reddet mesterlig av Serbia-målvakt Filip Manojlović.

Spania vant gruppa med ni poeng på tre kamper, mens Serbia kun tok ett poeng i gruppespillet. I tillegg til Spania er også Englands U21-lag klar for semifinalen etter å ha vunnet gruppe A.

Portugal ute

I den andre kampen i gruppe B vant Portugal 4-2 over Makedonia, men seieren var ett mål for liten til å kunne sende portugiserne videre.

– Vi spilte godt, men manglet flaks. Likevel fortjener laget ros for innsatsen, sa tomålsscorer Bruma.

Bare den beste gruppetoeren i mesterskapet avanserer til semifinalen og før den siste gruppen er avgjort har Slovakia på annenplass i gruppe A like mange poeng (6) og bedre målforskjell enn Portugal (6-3 mot 7-5).

Mot Makedonia ga Edgar Ié portugiserne ledelsen etter kun to minutter, og Bruma doblet 20 minutter senere.

Enis Bardi reduserte for Makedonia før pause, men Daniel Podence la på til 3-1 etter 57 minutter. Da trengte Portugal ett mål til for å passere Slovakia på målforskjell, men Kire Markoskis redusering gjorde oppgaven for stor. Bruma scoret på overtid, men etter at Diogo Jota på kontroversielt vis ble utvist mislyktes de 10 gjenværende portugiserne i å score det siste målet de trengte.

Lørdag deles de siste semifinaleplassene ut. Tyskland (6 poeng), Tsjekkia (3) og Italia (3) er kandidater, i tillegg til Slovakia. Mest sannsynlig blir det Tyskland og Slovakia som slår følge med England og Spania, om ikke tsjekkerne slår utslåtte Danmark med minst tre måls margin.

