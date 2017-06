Pellegrino ny Southampton-manager

Det bekrefter klubben selv fredag.

45-åringen kommer til klubben på en treårskontrakt og vil offisielt starte i sin nye jobb neste uke.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har hentet Mauricio Pellegrino som vår nye hovedtrener, sier sportsdirektør Les Reed til klubbens hjemmeside.

Fra Aláves

Pellegrino kommer fra trenerjobben i spanske Aláves. Han ledet klubben til en imponerende niendeplass i La Liga forrige sesong.

– Jeg er veldig glad for å være den nye manageren til Southampton. Klubben har et rykte på seg for å ha en sterk og stabil struktur og spille attraktiv fotball, sier Pellegrino selv.

– Jeg tror min filosofi og klubbens kultur vil passe bra sammen. Vi må være et lag på og utenfor banen. Jeg vil gjøre supporterne stolte av spillerne og føle at de er del av kampen hver uke. Jeg vil vinne kamper, være suksessfull og utvikle lagånd hvor alle gir 100 prosent og støtter hverandre.

Erstatter Puel

Southampton har vært på jakt etter ny manager etter at Claude Puel fikk sparken tidligere denne måneden.

Klubben endte på åttendeplass i Premier League forrige sesong og gikk dermed glipp av muligheten til å kvalifisere seg til europaligaens gruppespill.

