Minustall for klubbene i 2. divisjon

Det viser tall fra Norges Fotballforbund. Samlet hadde de 26 lagene på nivå tre i norsk fotball driftsinntekter på 334 millioner kroner. Kostnadene var oppe i 346 millioner kroner, slik at klubbene opplevde et negativt resultat på 14 millioner kroner.

Klubbene i 2. divisjon er blitt målt opp mot det finansielle oppfølgingssystemet (FOS) som også brukes i Eliteserien og 1. divisjon.

Ni klubber havner i beste kategori (grønn). Fem klubber får status som gul, mens hele tolv klubber er havnet i rød kategori.

– Siden innføringen av FOS i 2009 har man sett en positiv utvikling i økonomien til klubbene i de to øverste divisjonene. Med et større fokus på økonomi også på nivå tre, tror og håper vi å se samme positive utvikling her i løpet av noen år, sier klubblisensansvarlig Rune Nordhaug.

Tidligere i uken meldte Follo, som møtte Strømsgodset i cupfinalen i 2010, at de trolig legger ned sin satsing etter sesongen på grunn av svak økonomi. En rekke tidligere eliteserielag sliter med økonomien. Bryne, Hønefoss og HamKam er alle havnet i rød kategori.

Klubbene i grønn kategori: Grorud, KFUM, Kjelsås, Byåsen, Fana, Fram, Hødd, Vard Haugesund og Vidar.

I gul: Alta, Bærum, Nybergsund, Egersund og Nardo.

I rød kategori: Asker, Brumunddal, Finnsnes, Follo, Raufoss, Skeid, Bryne, Hønefoss, Nest-Sotra, Notodden, Vindbjart.

