Messi ber om millionbot, får trolig ja

Barcelona-spillerne er dømt til 21 måneders fengsel for skatteunndragelser. Det er den spanske påtalemyndigheten som opplyser at den kan bli frafalt.

Den innstiller på at Messi skal betale snaut 3000 kroner per dag over en periode på 21 måneder. Ifølge spanske medier er det Messi selv som har kommet med forslaget om en bor framfør betinget fengsel.

I Spania er det hovedregel at fengselsstraffer på under to år for tidligere ustraffede personer, gjøres til betingede dommer.

Messis far Jorge Horacio ble også dømt til 21 måneders betinget fengsel.

Ifølge skattemyndighetene skal familien Messi ha unndratt rundt 40 millioner kroner i skatt gjennom å benytte selskaper i Belize og Uruguay.

