Johaug takket nei til sponsorstøtte fra spillselskap

– Det medfører riktig at jeg har vært i en samtale om det, men det viste seg fort at det var uaktuelt for henne, sier hennes manager Jørn Ernst til avisen.

Norsk Tipping, som har monopol på pengespill, sponser Norges Skiforbund. I tillegg får Skiforbundet penger fra overskuddet til Norsk Tipping.

– Derfor sa jeg klart og tydelig fra om at et slik sponsorsamarbeid ikke var aktuelt, sier Ernst.

Therese Johaug er foreløpig utestengt i 13 måneder etter dopingdommen mot henne. Hun testet positivt på det forbudte stoffet clostebol i september i fjor og har vært utestengt siden oktober.

Saken er derimot anket og ble nylig behandlet i CAS. En avgjørelse fra Sveits ventes om ikke så altfor lenge.

