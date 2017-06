Federer stormer videre

Den sveitsiske 35-åringen sto over hele grussesongen for å kunne stille godt rustet i jakten på en ny Wimbledon-tittel. Som vanlig varmer han opp i gressturneringen i Halle, og nå er han to kamper fra sin niende tittel i turneringen.

– Servene satt som de skulle, og det er alltid viktig på gress. Jeg er fornøyd med alt i dag. Det var en god kamp på høyt nivå, sa Federer etter å ha slått sin tyske motstander 6-3, 6-4.

Forrige uke tapte Federer for 39-årige Tommy Haas i sin årsdebut på gress i Stuttgart, og mange spurte seg om den lange konkurransepausen hadde hatt motsatt effekt og gjort ham rusten.

Denne uken har er eventuell rust fjernet, og Federer har imponert.

Mot Mayer trengte han bare 66 minutter for å løse semifinalebillett.

Lørdag møter han den 21-årige russeren Karen Khatsjanov, som slo sin landsmann Andrej Rublev i tre sett.

Federer har tapt bare to kamper i år, men han har hatt pause fra turneringer i tre måneder. I januar tok han sin 18. Grand Slam-tittel med seier i Australian Open.

