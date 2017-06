Brann-Nilsen: – Både klubb og spillere er sultne

– Gullet skal hem, vi vet bare ikke når, sa Nilsen da han forlenget kontrakten med Brann i november 2015.

Da hadde han ført bergensklubben til eliteserien etter at Rikard Norlings prosjekt hadde havarert i 1. divisjon. Halvannet år senere lukter det gull i Bergen: Brann leder eliteserien – for første gang på ti år.

Nilsen bruker ofte ordet "relasjoner" når han blir bedt om å forklare hva han har gjort for å løfte klubben.

– Vi har bygget relasjoner. Vi har en klar spillestil, vi trener godt og vi er sultne, sier Nilsen til NTB – og trekker samtidig fram at han har veldig dyktige folk rundt seg.

– Klubben er sulten, og alle har lyst til å få det til. Det er mange faktorer, men først og fremst er det spillere som vet hva de skal gjøre. Relasjoner som sitter bedre og bedre, fortsetter han.

Ingen krumspring

Svært viktig er det for Nilsen at han har fått beholde spillere over tid.

– Det gjør at vi er blitt bedre, sakte, men sikkert. Det er lett å erstatte en spiller, men man mister en relasjon. Det er samhandling og relasjoner mellom våre spillere, fortsetter treneren om suksessoppskriften.

Men selv om det viktigste er å beholde spillere, innrømmer Nilsen at han alltid er interessert i gode spillere når overgangsvinduet er åpnet.

– Først og fremst må vi beholde det vi har. Men gode spillere er vi alltid på jakt etter – så vi følger med, sier han.

Men han er godt klar over at skattekisten til klubben ikke er spesielt romslig, og at det ikke kan gjøres store krumspring på overgangsmarkedet.

Misbrukte muligheten

Mandag lekte Brann seg til 5-0-seier over Stabæk i Eliteserien og skjøv Rosenborg ned fra tabelltoppen. Både Brann og RBK har 25 poeng, men de rødkledde fra Bergen har 19 plussmål mot trøndernes 10.

Brann ligger øverst på tabellen for første gang siden '07. Søndag møter de Sarpsborg 08.

Østfoldingene har hatt en god start på sesongen og ligger poenget bak Brann og Rosenborg. Søndag tapte de 0-1 borte mot Sandefjord og misbrukte dermed muligheten til å overta tabelltoppen. Søndag bør de ha poeng for å holde følge med serielederen.

(©NTB)