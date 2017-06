"Big Papi" hedres i Boston

Å frede et draktnummer er store greier i amerikansk idrett. Boston Red Sox heiser drakt nummer 34 opp på fasaden på Fenway Park 265 dager etter at "Big Papi" avsluttet karrieren.

Legenden Ted Williams måtte til sammenligning vente 24 år etter sin siste kamp før han opplevde det samme, selv om han er en av sportens største ikoner.

– Den korte tiden er et symbol. Det viser hva vi føler for den viktigste spilleren i Red Sox-historien, sier klubbpresident Sam Kennedy.

Ortiz skal hedres før kampen mot Los Angeles Angels natt til lørdag norsk tid. 34 blir det 11. draktnummer på veggen på Fenway Park (inkludert Jackie Robinsons 42, som er fredet av alle lag).

Takknemlighet

41-åringen er vant til å bli feiret. Han offentliggjorde tidlig sin beslutning om å legge opp ved sesongslutt i fjor, og hver gang han møtte en rivaliserende klubb for siste gang viste den sin lettelse ved å overøse ham med gaver.

Nå er det Bostons tur, og allerede torsdag døpte borgermester Marty Walsh om gaten fra stadion til nærmeste togstasjon. Den heter heretter David Ortiz Drive.

– Denne byen betyr så mye for meg. Den fikk meg dit jeg er i dag, sa Ortiz i sin takketale.

"Big Papi" var helt avgjørende da Red Sox i 2004 brøt 86 års titteltørke ved hjelp av en historisk vending fra 0-3 til 4-3 i semifinaleserien mot erkerivalen New York Yankees.

Samlet byen

Han definerte uttrykket "clutch", den amerikanske versjonen av "best når det gjelder", og førte Red Sox til to nye titler før han ga seg. Han var den eneste som spilte på alle klubbens tre tittellag i dette århundret.

Mest av alt elskes han kanskje for sin reaksjon etter bombeangrepet som rammet Boston maraton i 2013. Under en minnemarkering på Fenway Park grep han mikrofonen og ropte ut sin uvilje mot å la frykten vinne: "Dette er vår (banneord) by!"

Den som banner direkte på amerikansk TV støtes normalt ut i det ytterste mørke, men "Big Papi" ble hyllet fra alle kanter.

– I et av byens mørkeste øyeblikk løftet han oss alle. Han har et hjerte like stort som byen vår, sa Walsh torsdag.

