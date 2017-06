Andersen suveren i NM-gateritt

Andersen kom alene til mål i Levanger, mens Thea Thorsen (Ringerike og Hitec) på sølvplass var slått med 22 sekunder. Malin Eriksen fra Victoria tok bronsen.

– Gateritt er kanskje favorittøvelsen min, så jeg koste meg veldig i dag, sa Andersen i en pressemelding fra Norges Cykleforbund.

De tre andre klassene ble avgjort i spurtdueller. Tittelforsvarer Kristoffer Halvorsen fra Kristiansand og Joker holdt seg de nødvendige centimeter foran da han kom til mål sammen med Herman Dahl fra Kristiansand og Sparebanken Sør.

August Jensen fra Bodø på bronseplass var 15 sekunder bak.

– Det var utrolig gøy å vinne et ritt igjen, for det var en stund siden sist. Vi ble seks ryttere ganske tidlig, og etter hvert tre som skulle gjøre opp på slutten. Da August Jensen veltet i nest siste sving, følte jeg at jeg hadde ganske grei kontroll, sa Halvorsen.

Jublet for tidlig

I mennenes juniorklasse jublet Mikkel Eide fra Glåmdal for tidlig på oppløpet, og Ringerike-syklisten Søren Wærenskjold kunne krysse målstreken først. Eide endte med sølv, mens hans klubbkamerat Olav Hjemsæter tok bronsen.

– Jeg veltet tidlig i rittet, men kjørte meg opp igjen til teten. Det var deilig å ta spurten, sa Wærenskjold.

Kjekt og hardt

I kvinnenes juniorklasse ble det dobbeltseier til Stavanger ved Pernille Larsen Feldmann og Amalie Lutro, mens Martine Gjøs fra Horten tok bronsen.

– Det var kjempekjekt, men drithardt, oppsummerte Feldmann.

Søndag avsluttes landeveis-NM i Trøndelag med fellesstart kvinner og menn.

