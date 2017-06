Zuccas lagkamerat til Vegas Golden Knights

Det ble avgjort natt til torsdag i Las Vegas da det var duket for en såkalt "expansion draft" i forbindelse med den årlige prisutdelingen i verdens beste hockeyliga. Det ferske laget fikk velge en spiller fra hver av de 30 andre klubbene.

Mats Zuccarello var på listen over de elleve spillerne Rangers har valgt å beskytte, så han kunne ikke bli valgt.

Andreas Martinsen var ikke blant Montreal Canadiens' beskyttede spillere, men spillere i sine to første NHL-sesonger, eller nydraftede spillere som ennå ikke har signert kontrakt, er ikke valgbare for det nye laget.

Den 25 år gamle løperen Lindberg, som altså ble valgt av Golden Knights, gjorde 20 målpoeng på 65 kamper denne sesongen. Lindberg er blant sju svenske verdensmestere som sto på listen over valgbare spillere for Las Vegas-klubben. Til sammen er det over 50 svensker som er ubeskyttet.

Også Columbus Blue Jackets' William Karlson ble valgt.

Det er 17 år siden sist NHL ble utvidet. Høsten 2000 var Columbus Blue Jackets og Minnesota Wild nykommere.

