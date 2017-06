Tyskland sto imot Chile-presset

Chile dominerte stort i første omgang og kunne ha punktert kampen, men Lars Stindl utlignet før pause. Dermed har begge lag kurs mot semifinale.

Hadde det blitt en vinner i Kazan, ville laget vært det første som løste semifinalebillett i årets prøve-VM. Nå lever spenningen videre til siste runde. Av de åtte deltakerne er New Zealand det eneste laget uten sjanse til å gå videre.

– Alt i alt er jeg svært tilfreds. Det var en kamp på meget høyt nivå, med store taktiske utfordringer som vi løste godt. Lagets reaksjon etter den stygge feilen var spesielt god, sa Tysklands landslagssjef Joachim Löw.

Både Chile (mot Australia) og Tyskland (mot Kamerun) trenger ett poeng søndag for å være helt sikker på å få spille semifinale.

Historisk mål

Chiles ekstremt høye press betalte seg allerede etter fem minutters spill. Keeper Marc-André ter Stegen kastet ballen til Shkodran Mustafi i egen 16-meter. Stopperen ble stresset av presset og spilte rett til Arturo Vidal, som sendte Alexis Sánchez gjennom.

Arsenal-spissen stormet fram og tuppet ballen stolpe-inn i nærmeste hjørne. Deretter jublet han for sitt 38. landslagsmål, som plasserer ham alene på topp som Chiles mestscorende spiller noensinne.

Målet var også det 400. i kontinentcupens historie.

– Jeg er lykkelig over scoringen. Selvsagt er det noe historisk ved å være mitt lands toppscorer. Tyskland er ingen enkel motstander, og jeg er godt fornøyd med uavgjort, sa Sanchez.

Chile, som er i kontinentcupen takket være sin triumf i fjorårets Copa America, dominerte kampen mot de tyske verdensmestrene før pause. Joachim Löw har tatt med seg et ungt og B-preget lag til Russland, og det hadde sin fulle hyre med å tette igjen.

Mot spillets gang

I det 20. minutt var Chile centimeter fra 2-0 da Eduardo Vargas fyrte løs fra 25 meter. Ballen duppet over ter Stegen, traff undersiden av tverrliggeren og spratt ut.

Det var helt mot spillets gang da Tyskland utlignet i det 41. minutt. For en gangs skyld greide tyskerne å spille seg gjennom det aggressive chilenske presset. Emre Can slo en fin stikker mellom stopper og back til Jonas Hector, som stormet fram på venstre og slo et perfekt innlegg som Lars Stindl enkelt satte i mål fra kloss hold.

Etter pause var kampen verken like intens eller situasjonsrik som i første omgang, naturlig nok. Ett poeng hver var til slutt greit.

