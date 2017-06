Tvedt forberedt på "styr" etter kvitteringsinnsyn

– Det er vel ingenting som tilsier at det ikke skal bli styr, sier Tvedt til NRK.

I mai besluttet et ledermøte i NIF til slutt å gi etter for presset om å offentliggjøre mer. Det er fra flere hold etterspurt kvitteringer fra perioden før 2015.

Disse har forbundet bestemt seg for å legge fram etter råd fra ledermøtet.

– Jeg er opptatt av at vi står for det vi har gjort. Og så er det helt sikkert ting vi kunne gjort annerledes, sånn vil det alltid være. Og så tenker jeg det også er læring i det, sier Tvedt.

Idrettsforbundet har vært kritisert fra flere hold for manglende åpenhet. Presset om åpenhet har tidligere ført til at NIF offentliggjorde sine regnskaper. I tillegg publiserte forbundet en detaljert oversikt over kostnadene i forbindelse med OL og Paralympics i Sotsji i 2014.

– Hva Sotsji kostet har vært kjent svært lenge. Det har NIF redegjort for, og disse redegjørelsene ligger åpent på våre nettsider fortsatt. Det vi skal nå er å åpne helt ned på bilagsnivå, sier kommunikasjonssjef Niels Røine i NIF.

NIF åpner for innsyn i kvitteringer og bilag kommende tirsdag.

