Straffe ga Australia uavgjort mot Kamerun

André-Frank Zambo Anguissa scoret for Kamerun på overtid i 1. omgang. Marseille-spillerens mål kom på en flott lobb over keeper etter et langt framspill fra midtstopper Michael Ngadeu Ngadjui.

Afrikanerne var klart best de første 45 minuttene og hadde 11-3 i avslutninger. Laget hadde også en kjempesjanse til å gjøre 2-0 i det 57. minutt, men Vincent Aboubakar skjøt utenfor.

Utlignet

Kaptein Mark Milligan utlignet på straffe noen minutter senere. Han fikk sjansen etter at Alex Gersbach ble felt av Ernest Mabouka. Avgjørelsen ble bekreftet etter videogjennomgang.

Australia overtok initiativet i kampen fra start i 2. omgang, og utligningen var fullt fortjent.

– Jeg er ganske skuffet fordi vi hadde muligheter nok til å vinne kampen, men alt er ikke over. Vi har igjen kampen mot Tyskland, sa Anguissa.

Tynn tråd

Kamerun tapte 0-2 for Chile i sin første kamp i turneringen. Australia presset verdensmester Tyskland og tapte bare 2-3 da lagene møttes mandag.

Med bare ett poeng hver henger semifinalesjansene til Australia og Kamerun i en tynn tråd.

– Vi dominerte store deler av kampen, men vi ble straffet for en konsentrasjonssvikt på overtid i første omgang. Vi ser framover og satser på å slå Chile, sa Milligan.

Tim Cahill kom inn som innbytter til sin 99. landskamp. Han er Australias toppscorer gjennom alle tider med 48 mål, men greide ikke å pynte på den statistikken.

(©NTB)