Stopp for Azarenka i baby-comeback

Azarenka måtte avverge tre matchballer før hun vendte til seier over japanske Risa Ozaki i sin første turneringskamp på over ett år, men i 2. runde ble Konjuh for sterk og vant 6-1, 6-3.

Den hviterussiske tidligere verdenseneren spilte sin første turnering siden Roland-Garros i fjor. Hun tok pause for å føde sønnen Leo, men nå er hun klar til å starte klatringen på rankinglistene igjen.

Hun mistet alle sine rankingpoeng i året hun var borte, men fikk wildcard til turneringen i Palma de Mallorca. Det blir hennes eneste turnering før hun skal prøve seg i Wimbledon-turneringen.

Der er hun sikret plass fordi hun var nummer seks i verden forrige gang turneringen ble avviklet.

(©NTB)