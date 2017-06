Skipresidenten misliker spillreklame under OL

OL flytter til vinteren over på Discoverys plattform. 102 gull skal deles ut i Pyeongchang i Sør-Korea. Alle norske medaljesjanser skal vises direkte på TVNorge, men en rekke OL-sendinger blir vist på Eurosport-kanalene.

Der gjelder ikke forbundet mot spillreklame, siden kanalene sendes fra utlandet – i motsetning til hovedkanalen TVNorge.

– Vi støtter definitivt den kampen Idrettsforbundet tar sammen med myndighetene om å begrense spillreklamen. Det vi håper og støtter Idrettsforbundet på er at vi håper de klarer å begrense det. Dette jobber Idrettsforbundet med, sier skipresident Erik Røste til NTB.

Vil begrense spill

Norske myndigheter har jobbet for å stoppe spillreklamen som sendes på norske kanaler med base i utlandet, men uten å nå fram. Heller ikke i sosiale medier har man lykkes med å stoppe omfattende synlighet fra spillselskapene og deres norske aktører.

– Det er ingen tvil om at vi i Norges Skiforbund støtter enerettsmodellen i Norge sammen med resten av norsk idrett. Den har vært helt avgjørende for finansieringen av norsk idrett, sier Røste.

Han mener en avvikling av enerettsmodellen vil gå utover midlene som Norsk Tipping sikrer norsk idrett.

– Jeg var selv på åpningen av et rulleskianlegg i Moss nylig. Det er et fantastisk anlegg som er blitt etablert på bakgrunn av noen ildsjeler som sa «dette skal vi få til», en kommune som alltid er viktig at er med og så har du finansieringen hvor Norsk Tipping er den viktigste.

– Enerettsmodellen står vi 100 prosent. I det ligger det at vi ønsker å beskytte Norsk Tipping mot de kommersielle selskapene i utlandet. Vi er opptatt av at myndighetene gjør det som er mulig for å begrense spill hos de utenlandske selskapene, sier skipresidenten.

Ansvarlighet

Røste er også opptatt av ansvarlig spilling, slik at folk ikke må gå fra gård og grunn etter å ha spilt bort pengene sine.

– Det handler en om finansiering (av norsk idrett), men to også like mye om ansvarlighet. De siste årene, og dette har jeg fulgt tett, må jeg si at jeg er imponert over den jobben Norsk Tipping har gjort for å utvikle gode, ansvarlige spill med blant annet maksgrenser, sier Røste.

Han illustrerer forskjellen på Norsk Tipping og de utenlandske spillselskapene slik.

– Det er lettere å kontrollere og ha tilgang til serveren som står på Hamar enn en som ligger på en båt utenfor Malta.

(©NTB)