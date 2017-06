Schmeichel ser gjerne sønnen i United

– Det ville vært fantastisk. Det ville vært en drøm, sier Schmeichel til Talksport om et tenkt scenario der sønnen og Leicester-keeperen Kasper Schmeichel går til klubben han selv vant mesterligaen og mange Premier League-trofeer med.

– Jeg forsøker å være så nøytral som mulig og ikke snakke som en far. Jeg synes han har gjort det godt nok og overbevist alle om at han kan være med på høyeste nivå.

– Da han kom til Premier League var det tvil om hvorvidt han var god nok, men det har han bevist, også i mesterligaen sist sesong, fortsetter Peter Schmeichel.

53-åringen mener at sønnen kan gjøre en god jobb for en hvilken som helst klubb, men sier samtidig at det ikke er noen grunn til å forlate Leicester på nåværende tidspunkt.

– Jeg elsker Leicester. Eierne er fantastiske, og klubben har et fantastisk miljø. Akkurat nå har jeg ingen følelse av at Kasper skal vekk, men hvis det oppstår en mulighet for et skifte til United, så ville det vært fantastisk.

Kasper Schmeichel var fire år gammel da faren Peter ble United-keeper i 1991. Dansken spilte nesten 400 kamper for "De røde djevlene" i løpet av åtte sesonger.

(©NTB)