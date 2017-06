Portugal-back har spilt med beinbrudd i tre måneder

Borussia Dortmund-spilleren ble hjulpet av banen i 1-0-kampen mot Russland onsdag.

Senere bekreftet Guerreiro at han har et brudd i foten, og at han har spilt med det i flere måneder.

– Takk for deres meldinger. Jeg har et brudd, men det skjedde for tre måneder siden, skrever han på sin Instagram-konto.

– Heldigvis så har jeg ingen smerter på grunn av bruddet, men jeg kan verken gå eller sette ned foten, sa han.

Nå er det tvilsomt om Guerreiro blir klar til Dortmunds seriepremiere 18. august.

