Liverpool henter Salah for rekordsum

Den 25-årige egypteren koster ifølge BBC 39 millioner euro. Det er etter dagens pundkurs litt mindre enn Liverpool betalte for Andy Carroll i 2011.

Selv om overgangssummen ikke er ny klubbrekord, er Salah sammen med sin nye klubbkamerat Sadio Mané dyreste afrikanske spiller noensinne. Begge kostet 34 millioner pund.

Liverpool-manager Jürgen Klopp sier at han har fulgt Salah nøye siden han var Basel-spiller. Han holdt på å havne i Liverpool allerede i 2014, da han i stedet ble snappet av Chelsea.

– Jeg skal gi alt for klubben. Jeg har veldig lyst til å vinne noe med Liverpool. Vi har et stort lag med mange gode spillere. Jeg har fulgt med på laget, og alle gir 100 prosent, sier Salah til klubbens nettsted.

– Alle kan se at treneren gir alt. Jeg håper vi kan gjøre det sammen og vinne noe for klubben, for tilhengerne og oss selv.

Salah scoret 29 mål for Roma på 65 kamper i Serie A over de to siste sesongene. Sist sesong hjalp han laget til 2.-plass.

Tidligere har han spilt for Basel, Chelsea og Fiorentina. Nå får han en ny sjanse i Premier League, etter at han mislyktes i Chelsea-trøye.

Han har 52 landskamper for Egypt og har scoret 29 landslagsmål.

