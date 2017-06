IOC åpen for OL-øvelser i Nord-Korea

Det var Sør-Koreas idrettsminister Do Jong-hwan som nylig foreslo at naboen i nord kan få holde enkelte skiøvelser i 2018.

Ifølge sørkoreanske medier vil Do ta opp dette med IOC-president Thomas Bach når de to møtes senere i måneden. Ministeren har nevnt det nordkoreanske skistedet Masikryong som et aktuelt sted for å kjøre alpinøvelser under OL.

Norske Eurosport har vært i kontakt med IOCs presseavdeling om temaet, og svaret fra komiteen er ikke avvisende:

– Den olympiske bevegelse handler om å bygge broer, og aldri om å bygge murer. Vi ser på disse kommentarene fra sportsministeren med stor interesse og er selvsagt villige til å diskutere hans ideer med den lokale arrangørkomiteen under IOCs neste besøk til Sør-Korea, skriver IOC.

Vinter-OL neste år arrangeres i Pyeongchang nordøst i Sør-Korea fra 9. til 25. februar.

(©NTB)