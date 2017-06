Follo FK innstilles nedlagt

– Det er med svært tungt hjerte vi har kommet til denne innstillingen, sier styreleder Hans Henning Ruud på klubbens nettsted.

Alle spillere er meddelt at de fristilles fra og med 21. juli, samtidig med at overgangsvinduet åpner.

– Av respekt for spillerne og våre motstandere vil vi gjerne fullføre sesongen, og vi håper så mange som mulig av spillerne vil være med videre på amatørkontrakter uten lønn fra 21. juli, sier hovedtrener Anders Særvold.

Akutt situasjon

Trenernes kontrakter blir avsluttet når klubben legges ned ved sesongslutt. Gjelden er på 1,6 millioner kroner, og klubben klarer ikke å betjene den.

Follo FK melder at det ble budsjettert nøkternt med 0,5 million kroner i lavere inntekter og 0,6 million i lavere kostnader i forhold til i fjor.

En stor svikt i sponsorinntekter og en tilsvarende publikumssvikt har likevel ført klubben i en akutt økonomisk situasjon.

Follo FK er en overbygningsklubb etablert i 2000 av flere breddeklubber i regionen. Klubben har utviklet både spillere og trenere som har hevdet seg på høyt nivå.

Stolt øyeblikk

For klubben var det store høydepunktet semifinaleseieren over Rosenborg i 2010 som førte til cupfinale mot Strømsgodset på Ullevaal.

I øyeblikket er Follo sist i sin avdeling i 2. divisjon.

Styreleder Ruud sier at rammebetingelsene er slik at det ikke er langsiktige utsikter til at klubben kan driftes forsvarlig.

– Hvis noen ser en vei videre som styret ikke ser, er vi selvsagt lutter øre. Men med mindre noe ekstraordinært skjer, ser vi for oss at klubben avvikles ved sesongslutt, sier Ruud.

