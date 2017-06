Carlsen slo So og Topalov i hurtigsjakk

I partiet etter var det bulgareren Veselin Topalov som var motstander. Carlsen med hvite brikker denne gangen hadde hele tiden er lite overtak, men i sitt 29. trekk flyttet bulgareren dronningen sin til B1 og sjakket. Det trekket ble ødeleggende, og nordmannen viste ingen nåde.

Carlsen var i delt ledelse med So etter første dag med to seirer og én remis. Kampen ble avgjort da amerikaneren gjorde et dårlig trekk mot slutten.

Den regjerende verdensmesteren hadde en dårlig turnering i Norway Chess i Stavanger, men har tydeligvis funnet storformen til Paris-turneringen i hurtig- og lynsjakk.

I den sjette runden som avslutter dagen, er det Hikaru Nakamura som er motstander.

(©NTB)