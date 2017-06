Carlsen slo So i hurtigsjakk

Carlsen var i delt ledelse med So etter første dag med to seirer og én remis. Kampen ble avgjort da amerikaneren gjorde et dårlig trekk mot slutten.

Den regjerende verdensmesteren hadde en dårlig turnering i Norway Chess i Stavanger, men har tydeligvis funnet storformen til Paris-turneringen i hurtig- og lynsjakk.

I femte runde skal Carlsen ut mot Veselin Topalov fra Bulgaria. I den sjette runden som avslutter dagen, er det Hikaru Nakamura som er motstander.

