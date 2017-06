Carlsen leder hurtigsjakken i Paris

En vrien motstander, Wesley So, ble slått med svarte brikker i torsdagens første parti. Carlsen var i delt ledelse med So etter første dag etter at begge fikk to seirer og én remis. Kampen ble avgjort da amerikaneren gjorde et dårlig trekk mot slutten.

I partiet etter var Veselin Topalov motstander. Med hvite brikker hadde Carlsen hele tiden er lite overtak. I sitt 29. trekk flyttet bulgareren dronningen sin til B1 og sjakket. Det trekket ble ødeleggende, og nordmannen viste ingen nåde.

"Kjedelig" remis

Torsdagens siste parti for Carlsen var mot fjorårsvinner Hikaru Nakamura, som hadde avansert til 2.-plass i turneringen. Verdensmesteren brukte mye mer tid innledningsvis, men kom aldri i alvorlig trøbbel.

Nakamura hadde tre ganger så mye tid på klokka som Carlsen, men så ingen seierssjanse og måtte nøye seg med remis. Han brøt iallfall Carlsens seiersrekke på fire partier.

– Det ble tidlig klart at jeg ikke hadde noen umiddelbare vinnersjanser. Jeg måtte spille solid og for det meste forsvare meg. Jeg syntes jeg sto godt nok til ikke å tape, men det var vel ikke noe morsomt parti, sa Carlsen i et intervju vist på arrangørens nettsted.

– Jeg skulle gjerne ha slått Hikaru, men det er ikke min stil å ta sjanser i åpningen. Jeg vil heller spille solid og vente på sjanser.

God følelse

Før siste dag av hurtigsjakkturneringen i Grand Chess Tour-turneringen leder Carlsen med 5,0 poeng foran Nakamuras 4,5.

– Jeg har en ganske god følelse. Fredag får jeg heldigvis et par partier med hvite brikker. Jeg gleder meg. Jeg spiller godt, men jeg har et par rivaler rett bak og må fortsette å spille godt, sa Carlsen.

Den regjerende verdensmesteren hadde en dårlig turnering i Norway Chess i Stavanger, men har tydeligvis funnet storformen til Paris-turneringen i hurtig- og lynsjakk.

Fredag spiller Carlsen mot Sergej Karjakin, Fabiano Caruana og Etienne Bacrot. Han har hvite brikker mot Karjakin og Bacrot, som er på de to siste plassene i turneringen etter to dager.

I helgen er det lynsjakk i Paris.

(©NTB)