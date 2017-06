TVE: Ronaldo betaler skattekravet

Det er den spanske TV-kanalen TVE som melder dette. Fotballstjernen risikerer store bøter og betinget fengsel dersom han blir funnet skyldig i skatteunndragelser.

Ronaldo skal møte i retten 31. juli for en høring. Ifølge TVE kommer han der til å stå på at han er uskyldig og ikke har gjemt unna mangemillionbeløp.

Trolig vil innbetalingen gjøre at saken helt eller delvis blir frafalt av skattemyndighetene.

Flere fotballspillere er de siste årene dømt for skattefusk i Spania. Blant disse er Lionel Messi og Angel Di Maria. Treneren José Mourinho er også under etterforskning for tilsvarende forhold.

