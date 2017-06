Sandhåndballkvinnene vant igjen

De norske kvinnene innledet med to seirer i gruppespillet tirsdag, og onsdag la de på til tre strake. Frankrike ble slått 12-7 og 14-8 i de to settene. Marielle Martinsen var norsk toppscorer med åtte mål.

Senere onsdag avslutter Norge gruppespillet med kamp mot Polen.

For de norske mennene ble det en seier og ett tap onsdag, akkurat som åpningsdagen tirsdag. Først ble Ukraina for sterk og vant 2-0 (27-24, 19-18) i en kamp hvor Daniel Granli scoret 10 ganger for Norge.

Senere revansjerte Norge seg med 2-0 (17-16, 20-16) over Sverige, og før siste dag er det norske laget inne blant de fire første som går videre til hovedrunden. Chris Gulliksen var toppscorer mot Sverige med 11 mål.

Norge møter vertsnasjonen Kroatia og Sveits i sine siste gruppekamper torsdag.

(©NTB)