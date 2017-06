Ruud slet seg videre i Blois-turneringen

Eysseric er rangert som nummer 277 på siste ATP-ranking, mens Ruud er ranket som nummer 108. I neste runde venter en ny franskmann – 199.-rankede Calvin Hemery – for Ruud.

– Jeg fikk ikke sett hele kampen, men det kan virke som det ble en litt rotete kamp. Det var visst over 40 grader på banen, så det kan jo ha vært en innvirkning og ha ført til at det ble gjort en del dumme feil, sier Ruuds far Christian Ruud til NTB.

Onsdagens kamp åpnet bra for sønnen. Den 18 år gamle nordmannen fikk sjansen til å bryte allerede i det første servegamet og utnyttet den sjansen.

Ruud selv har servet godt så langt i turneringen, men slet i sitt første servegame, og franskmannen klarte å bryte tilbake. Den unge norske spilleren hadde også problemer med å holde sitt annet servegame.

Han klarte å bryte tilbake til 2-3, men slet fortsatt med serven slik at franskmannen kunne gå opp til 4-2-ledelse. Eysseric holdt sin egen serve til 5-2. Nordmannen klarte derimot å holde sitt fjerde servegame rent og reduserte til 3-5. Eysseric tok de neste gamet og det første settet 6-3.

Snudde

I det andre settet hadde Ruud virkelig bestemt seg for å reise seg igjen. Han holdt sitt første servegame og brøt franskmannen i det neste. Plutselig stemte spillet hans bedre, og han gikk greit opp til 3–0. Servingen var fortsatt ikke helt bra, men Eysseric hadde enda større problemer, og nordmannen kunne bryte til 4–0.

Ifølge Ruud ble brutt igjen i det femte gamet, men franskmannen gjorde sin tiende dobbeltfeil og lot Ruud gå opp til 5-1. Han servet blankt fram til 6-1 i midtsettet.

I det tredje settet ble det et nytt servebrudd umiddelbart og ledelse 2-0. Franskmannen reduserte til 2-2, men deretter tok Ruud kontroll og servet hjem settet og kampen med 6-4.

– Seier er seier

Det ble en kamp med veldig mange servebrudd og dobbeltfeil for begge spillerne. Ruud hadde fire dobbeltfeil, mens motstanderen hadde hele 15.

– Denne kampen viser at spillere som er ranket 277 også er gode. Det har jo selv Andy Murray fått bevist. Seier er seier, og Casper må bare være fornøyd med å ha tatt seg videre, sier faren Christian.

Ruud slo for øvrig samme mann i kvalifiseringen til Australian Open i januar. Også den kampen gikk over tre sett.

Hemery, som venter i neste runde, slo ut den tredjeseedede brasilianeren Thiago Monteiro i sin 2. runde-kamp. Seieren kom etter to strake tie break.

– Hemery er litt lik i spillestil som Felix Auger-Aliassime, som Casper tapte for i Lyon. En spiller med en god serve. Han er god, men det er også Casper, så det er muligheter, sier Christian Ruud.

