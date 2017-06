Mourinho: – Ikke hørt noe om skattesak

Flere medier meldte tirsdag at Mourinho er under etterforskning for skatteunndragelser på vel 33 millioner kroner.

Den portugisiske suksesstreneren skal ha unndratt seg skatt under sin periode som Real Madrid-trener (2010-13). Mourinho overtok som manager i Manchester United i fjor sommer.

I en uttalelse som er sendt til blant andre Sky Sports, sier Mourinho at han ikke har hørt noe om at han skal være under etterforskning.

– Per nå har verken spanske skattemyndigheter eller påtalemyndigheten kontaktet José Mourinho eller hans rådgivere, skriver United-sjefens rådgivere.

– José Mourinho, som bodde i Spania fra juni 2010 til mai 2013, betalte mer enn 26 millioner euro i skatt, heter det videre i uttalelsen.

Videre står det at Mourinho skal ha akseptert skattemyndighetenes endringer i 2015 om årene 2011 og 2012, og at han ble enig med spanske skattemyndigheter om dette i 2013.

Flere i skattetrøbbel

United-manageren er foreløpig sistemann i rekken som er eller har vært under etterforskning av spanske skattemyndigheter.

Lionel Messi (Barcelona) er dømt til fengsel i 21 måneder og 19 millioner kroner i bot for skatteunndragelser. Han slipper å sone da slike førstegangssaker i Spania gir betinget fengsel.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) er under etterforskning for tilsvarende forhold. Han skal i retten 31. juli og må svare for hvor 140 millioner kroner tok veien. Ronaldo har truet med å forlate klubben. Bakgrunnen skal være anklagene om unndratt skatt.

Flere andre Spania-proffer er også tatt for skattefusk de siste årene. Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene.

