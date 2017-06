Klekkelig bot for Angel Di Maria for skatteunndragelse

Det melder den spanske avisen El Confidencial onsdag.

Den argentinske landslagsspilleren sa seg skyldig i to tilfeller av skattesvindel under rettssaken spanske skattemyndigheter har ført mot ham. Har sto tiltalt for å ha holdt unna 13,6 millioner kroner i skatt i tiden han spilte i Real Madrid fra 2010 til 2014.

Han ble ilagt en bot på 20,1 millioner kroner og en fengselsstraff på ett år. Fordi dommen var under to år og fordi 29-åringen ikke tidligere er straffet slipper han å sone.

Angel Di Maria spiller for tiden i franske Paris Saint-Germain, men det var etter siden han i 2012–13 at han skal ha unndratt 1,3 millioner euro.

Di Maria ble solgt til Manchester United i 2013, men etter en sesong gikk turen videre til fransk fotball for den

Også spillerne Lionel Messi, Neymar og Cristiano Ronaldo og manageren Jose Mourinho skal ha fått spanske skattemyndigheters søkelys mot seg. Messi ble dømt til en betinget dom og bøtelagt, mens saken til Rolando skal opp 31. juli.

