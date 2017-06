Intel erstatter McDonald's som OL-sponsor

Avtalen gjør at IOC igjen har 13 hovedsponsorer, selv om hurtigmatgiganten McDonald's avsluttet sitt sponsorat tre år før avtalens utløp og etter å ha vært IOC-sponsor siden 1976.

– Intel og IOC går sammen om å bruke Intels ledende teknologi til å forbedre olympiske leker, heter det i en uttalelse fra OL-komiteen. Den nye avtalen gjelder til 2024.

Avtalen ble signert i New York av IOC-president Thomas Bach og Intel-direktør Brian Krzanich.

Ifølge IOC skal Intel implementere sine "5G-plattformer, VR, 3D og 360-innholdsutviklingsplattformer, kunstig intelligens-plattformer og droner, sammen med andre silisiumsløsninger, for å gjøre olympiske leker bedre".

Med løsninger for virtuell virkelighet lokkes det med at seere allerede under vinterlekene i Pyeongchang neste år skal kunne "oppleve olympiske øyeblikk fra alle vinkler og dermed føle hvordan det er å være til stede selv med plass på første rad".

