EM-medaljen glapp for Hadi Srour

Dermed ble det ikke medalje på nordmannen i mesterskapet i Ukraina, men med kvartfinaleplass har han sikret billett til VM i Hamburg senere i sommer.

Srour tok seg til kvartfinale med 4-1-seier over skotske Robbie McKechnie mandag. I kvartfinalen møtte han Petrauskas fra Litauen, som var fjerdeseedet i lett weltervekt (64 kg).

– Hadi bokset en god kamp og fikk vist at han hører med der oppe blant de beste. Kampen var så jevn at det kunne ha gått begge veier. Vi må være klar over at denne litaueren er et internasjonalt navn, med blant annet deltakelse i to OL, sa Srours trener Geir Vestvik til Tønsbergs Blad.

Han mener at Srour traff mest i kampen, men at den sterke litaueren traff hardere.

Den engelske dommeren var ikke enig med flertallet. Han hadde Srour som vinner av samtlige runder.

(©NTB)