Van Breukelen slutter som nederlandsk toppfotballsjef

– Jeg gir meg med en god følelse, for jeg vet at jeg har jobbet hardt for å oppnå målene våre, sier den tidligere toppkeeperen i en uttalelse på forbundets nettsted.

Han slutter 1. august, bare noen uker før Nederlands landslag skal ut i viktige kamper mot Frankrike og Bulgaria om deltakelse i VM-sluttspillet.

Van Breukelen sier at han er kritisk til sine egne prestasjoner.

– Jeg har ikke greid å oppnå mine og våre ambisjoner, og jeg trekker mine egne konklusjoner fra det, uttaler han.

Van Breukelen har vært under press siden sparkingen av landslagssjef Danny Blind etter 0-2-tapet mot Bulgaria i en VM-kvalifiseringskamp i mars. Han prøvde forgjeves å hente Ronald Koeman som erstatter. I stedet ble 69-årige Dick Advocaat landslagssjef for tredje gang.

Nederland er på 3.-plass i sin gruppe, som ledes av Sverige foran Frankrike.

Van Breukelen ble hentet inn som toppfotballsjef etter at Nederland mislyktes i å kvalifisere seg til fjorårets EM-sluttspill, men nå står laget i stor fare for å måtte se nok et sluttspill på TV.

