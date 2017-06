Sjokktap for Murray i London

Murray håpet å varme opp til Wimbledon-turneringen, der han er tittelforsvarer, med sin sjette triumf i Queen's Club-turneringen. I stedet snublet han over første hinder.

Thompson, som er nummer 90 på verdensrankingen, vant 7-6 (7-4), 6-2 etter å ha fått sjansen som "lucky loser".

Murray skulle egentlig møte Aljaz Bedene, men han måtte trekke seg på grunn av en håndleddsskade. Thompson hadde sagt ja til å være reserve etter å ha tapt i kvalifiseringen, og han steppet inn på kort varsel til sitt største øyeblikk som tennisspiller.

23-åringen brøt Murrays 14 kamper lange seiersrekke på gress og påførte skotten hans tidligste exit i noen turnering siden 2012.

Murray spilte seg fram til semifinale i Roland-Garros og håpet at sesongen var tilbake på sporet etter en skuffende sesonginnledning, men i stedet er det nå stor tvil om hvor han står før Wimbledon.

Raonic-smell

Også for den canadiske servekanonen Milos Raonics fikk Wimbledon-oppkjøringen et stygt tilbakeslag da han tapte for Thanasi Kokkinakis i 1. runde i London.

I fjor var Raonic veldig nær en perfekt sommer på gress da han spilte seg til finalen både i Queen's Club-turneringen og Wimbledon, men Andy Murray ble for sterk begge ganger.

Tirsdag ble canadieren sendt hodestups ut av den viktige oppkjøringsturneringen da australske Kokkinakis vant 7-6 (7-5), 7-6 (10-8) i sommerheten.

Kokkinakis måtte få wildcard for å kunne være med i turneringen, ettersom han har falt til 698.-plass på ATP-rankingen etter at en muskelskade satte ham utenfor i 18 uker.

Sjokk

Forrige uke vant 21-åringen en kamp på ATP-touren for første gang på 21 måneder. Han var overrasket selv etter tirsdagens seier mot sjettemann på verdensrankingen.

– Dere har ikke lyst til å høre om alle skadene jeg har hatt, men det har vært nesten to ødelagte år. Nå kan jeg ikke vente med å spille min neste kamp, sa Kokkinakis.

En tredje stjerne som røk ut tidlig er 2.-seedede Stan Wawrinka. Sveitseren har ikke sin styrke på gress, og det var ikke like sensasjonelt at han måtte se seg slått 7-6 (7-4), 7-5 av spanske Feliciano López.

Likevel måtte Queen's Club-arrangøren sjokkert se de tre høyest rangerte spillerne ryke ut i løpet av de første kampene i 1. runde tirsdag.

