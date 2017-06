RB Leipzig fikk klarsignal av UEFA til mesterligaspill

RB Leipzig, som ble nummer to i tysk 1. Bundesliga bak Bayern München, sto i fare for å bli nektet mesterligadeltakelse på grunn av UEFAs integritetsregler. To klubber kan ikke ha samme eier og delta i den samme turneringen.

Hadde Red Bull stått som eier av både Salzburg og RB Leipzig, ville Salzburg fått delta i mesterligaen forbi klubben ble seriemester i Østerrike, Leipzig bare toer i Tyskland.

Formelt er Red Bull ikke lenger eier av Red Bull Salzburg, som er klubbens offisielle navn. Konsernet skal i stedet "bare" være hovedsponsor. I mesterligaen meldes klubben på som FC Salzburg.

Salzburg skal spille i mesterligaens 2. kvalifiseringsrunde og møte vinneren av Hibernians (Malta) og Tallinn (Estland). RB Leipzig er direkte kvalifisert for mesterligaens gruppespill.

