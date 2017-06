Pérez: – Ingen bud på Ronaldo

– Ingen klubb har kommet med noe bud på verken Ronaldo eller noen annen spiller, sier Pérez til radiostasjonen Onda Cero.

Den siste tiden er det blitt meldt at 32-åringen ønsker å forlate Real Madrid etter at spanske skattemyndigheter har siktet ham for å ha unndratt rundt 140 millioner kroner i skatt fra 2011 til 2014.

Den spanske avisen Marca skriver at Ronaldo allerede har fortalt sine lagkamerater at han har bestemt seg for å bytte klubb.

Dermed har ryktene fått bein å gå på, og både Manchester United, Paris Saint-Germain og Bayern München er blitt koblet til den portugisiske 32-åringen. Sistnevnte klubb gikk mandag ut og sa at ryktet ikke har noe med virkeligheten å gjøre.

– Det eneste jeg kan si er at Cristiano Ronaldo er Real Madrid-spiller. Det er åpenbart at det har skjedd noe som har påvirket ham, sier Perez.

Real Madrid-stjernen tjente i fjor over 780 millioner kroner og topper magasinet Forbes' liste over verdens best betalte idrettsutøvere. Ronaldo forlenget sin kontrakt med den spanske serievinneren i november og har kontrakt med klubben fram til 2021.

