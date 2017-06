Ny eier for italiensk kaosklubb

Opp- og nedturene under Zamparini har vært mange for klubben der norske Haitam Aleesami til daglig bekler venstrebacken. I vår rykket Palermo ned til Serie B etter en sesong med fire forskjellige trenere.

Nettopp trenerskifter har vært en vanlig sak med Zamparini som eier. 40 menn har hatt jobben siden han kjøpte Palermo i 2002.

30. juni tar Baccaglini over som eier. Han vokste opp i USA, men dro til Italia for å bli basketballspiller. Han ble etter hvert kjent som TV-fjes og investor.

Hovedmålet for den nye klubbledelsen blir å føre laget tilbake til Serie A. Ifølge Aleesami er spillerne blitt forsikret om at det skal satses nok til at den ambisjonen er realistisk.

– Det har vært et lærerikt år på alle mulige måter. Det har vært oppturer og nedturer. Det har vært kult, og det har vært mye følelser. At vi rykket ned er en del av gamet, men nå handler det bare om å komme rett opp igjen, sa han til NTB tidligere i måneden.

