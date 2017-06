Mutko tilfreds med tilskuertallene i kontinentcupen

Mutko erkjenner at det godt kunne vært flere tilskuere under turneringen som også kalles prøve-VM, men er likevel godt fornøyd. De fire kampene som er spilt så langt har hatt 36.000 tilskuere i snitt.

Åpningskampen mellom Russland og New Zealand i St. Petersburg trakk 50.251 tilskuere, mens kun 28.605 mennesker kom for å se verdensmestrene fra Tyskland spille mot Australia i Sotsji.

– Det er forståelig at de fleste her vil se de russiske spillerne, men interessen for de andre kampene er ikke dårlig. Alt i alt er jeg fornøyd med antallet tilskuere, sier Mutko til nyhetsbyrået DPA.

700.000 billetter er lagt ut til turneringen som strekker seg fra 17. juni til 2. juli i fire russiske byer.

Onsdag spilles de to neste kampene i kontinentcupen: Russland – Portugal og Mexico – New Zealand.

(©NTB)