Durant fortsetter i Warriors

Ifølge amerikanske medier vil Durant avslutte kontrakten med Warriors for så å signere en ny. Årsaken til det er at laget må kutte lønninger for å holde seg under lønnstaket i basketballigaen.

Durant vil dermed avslå muligheten til å forlenge sin nåværende avtale med NBA-vinneren, noe som vil gjøre ham til en såkalt "free agent" fra 1. juli. Deretter skal stjernespilleren skrive under for Warriors igjen, slik at California-laget har penger til å beholde spillere som Andre Iguodala, Shaun Livingston og Zaza Pachulia.

Det rapporteres at Durant kommer til å tjene 28 millioner dollar (snaut 240 millioner kroner) neste sesong – 4 millioner dollar mindre enn maksutbetalingen han kunne ha fått.

Kevin Durant hadde et kampsnitt på sterke 35,2 poeng, 8,4 returer og 5,4 assists i jubelsesongen som nylig ble avsluttet. Den ble kronet med 28-åringens første NBA-tittel, mens det var Warriors' andre triumf på tre år.

(©NTB)