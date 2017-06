Norge på nivå 3 i EM-trekningen

Norge tok VM-sølv i vinter, men 2.-plassen i kvalifiseringen (bak verdensmester Frankrike) betydde at Christian Berges lag ikke kunne bli seedet på nivå 1 eller 2.

Tyskland, Spania, Frankrike og EM-vert Kroatia er de fire toppseedede lagene i fredagens trekning.

De øvrige gruppevinnerne fra kvalifiseringen seedes på nivå 2: Danmark, Hviterussland, Sverige og Makedonia.

Forhåndsplassert

Det er allerede bestemt at Kroatia skal spille i gruppe A i Split, Norge i gruppe B i Porec, Slovenia i gruppe C i Zagreb og Ungarn i gruppe D i Varazdin. Det betyr at Norge ikke kan møte noen av de tre forhåndsplasserte lagene i gruppespillet.

Norge kan heller ikke trekkes mot de tre andre lagene som er seedet på nivå 3: Serbia, Montenegro og Tsjekkia.

Det betyr at det bare er ni aktuelle gruppemotstandere for Norge: Det blir enten Tyskland, Spania eller Frankrike fra nivå 1, enten Østerrike eller Island fra nivå 4. Bare fra nivå 2 kan Norge trekkes mot hvilket lag som helst.

Seedingen

Slik er hele seedingen:

Nivå 1: Tyskland, Spania, Kroatia, Frankrike.

Nivå 2: Danmark, Hviterussland, Sverige, Makedonia.

Nivå 3: Norge, serbia, Montenegro, Tsjekkia.

Nivå 4: Ungarn, Slovenia, Østerrike, Island.

Trekningen foretas i Zagreb fredag klokka 19. Sluttspillet avvikles i tiden 12. til 28. januar neste år.

(©NTB)