Kristoff må klare seg uten Bystrøm og Mørkøv i Tour de France

– Det blir dessverre ikke noen Tour de France på meg. Fikk beskjeden for noen timer siden, skriver Bystrøm i en tekstmelding til Procycling.

Katjusja-ledelsen har overbrakt den samme nyheten til Mørkøv. Dansken regnes som en av Kristoff aller viktigste hjelperyttere.

– Til min store skuffelse har jeg ikke fått noen forklaring utover enn at laget har tatt ut de ni rytterne det mener er best. Jeg er ufattelig skuffet. Det er som å få et stort spann med iskaldt vann over hodet. Mitt program har vært tilrettelagt mot Touren. Formen har vært oppadgående og vekten nedadgående, så jeg har vært klar til å prestere og forhåpentligvis kjøre Alexander fram til etappeseier, sier Mørkøv til dansk TV 2.

Mørkøv følte seg så godt som tatt ut til storrittet tidlig i mai. Dansken var nylig også spurtopptrekker i Critérium du Dauphiné.

Kristoffs trener og stefar, Stein Ørn, hadde ikke sett for seg et Katjusja-uttaket uten Mørkøv.

– Hele året har planen vært at Michael skal kjøre Tour de France, så det er klart det er overraskende, sier Ørn til VG.

Lagene har ennå ikke offentliggjort sine tropper til Tour de France, som starter i tyske Düsseldorf 2. juli. Det er derimot ventet at lagene vil presentere sine ryttere den kommende uken.

Alexander Kristoff er hjemme i Norge og forbereder seg til Touren. Han skal til helgen sykle landeveisrittet under NM i Stjørdal.

