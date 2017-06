Koepka til topps i US Open

27 år gamle Koepka snakket med fjorårsvinner Dustin Johnson like før den avsluttende runden søndag.

Etter samtalen svarte han med en avsluttende 67-runde, fem under par. Det holdt til turneringsseier foran japanske Hideki Matsuyama og Brian Harman.

– Det var en lang telefonsamtale til oss å være, rundt to minutter. Men han sa bare et par ting. At jeg må holde med tålmodig og at jeg vil vine om jeg holder meg tålmodig og bare fortsetter med det jeg gjør, sa Koepka om samtalen med Johnson.

Tangerte McIlroy-rekord

Koepkas avsluttende 67-runde gjorde at han endte totalt 16 slag under par. Dermed tangerte han rekordsummen som først ble satt av Rory McIlroy for seks år siden.

Koepka var i delt ledelse da det gjensto seks hull, men tre påfølgende birdies gjorde at den siste timen med golfspill nærmest ble en fest for amerikaneren.

Bak Koepka fulgte Matsuyama og Harman, begge totalt 12 slag under par.

– Det føles utrolig å få mitt navn på trofeet sammen med så mange andre store navn. Det er en stor ære, sa Koepka etter seieren.

Lå på annenplass

Koepka lå på annenplass før den avsluttende runden søndag. Etter hvert som spillet virkelig satt på den siste runden, erkjenner han at det var vanskelig å unngå å kikke opp på resultatlista underveis.

- Det er ganske vanskelig ikke å få med seg ettersom det er en (resultatliste) på hvert hull, så jeg visste hvor jeg lå, sa Koepka.

Brian Harman, som ledet før den avsluttende runden, duellerte lenge med Koepka om seieren, men måtte til slutt gi tapt.

- Brooks spilte godt. Jeg ga mitt beste, men det holdt ikke, sa amerikaneren etter annenplassen.

Justin Thomas ble historisk da han lørdag ble førstemann til å gå ni slag under par i løpet av en runde i US Open. Han lå på annenplass lørdag, men sprakk på siste runde og måtte nøye seg med niendeplass etter en 75-runde søndag.

