Brann i tabelltet etter storseier over Stabæk

Både Brann og RBK har 25 poeng, men de rødkledde fra Bergen har 19 plussmål mot trøndernes 10. Det var Stabæks tredje strake serietap. Bærumsklubben har bare én fattig seier på sine åtte siste kamper.

Rosenborg har toppet Eliteserien denne sesongen i elleve av tolv runder. Sarpsborg ledet etter tredje runde, men ellers har de to siste års seriemester holdt på førsteplassen. Mandag ble trønderne vippet ned fra tronen.

– Vi liker å ødelegge fester vi, sa Stabæk-veteranen Morten M. Skjønsberg før kampen. Skjønsberg var den eneste tilbake av Stabæk-spillerne som var med å ta hjem seiersmesterskapet i 2008 på Brann Stadion med en 2-1-seier.

Det startet bra for gjestene fra Bærum. Toni Ordinas gutter klarte i hvert fall innledningsvis å nekte Brann å komme til. Lars Nilsens gutter gjorde det dessuten vanskelig for seg selv de første 20 minuttene.

Men så løsnet det, og Stabæk-forsvaret skulle få det tøft med å stoppe Daniel Braaten, Jakob Orlov & co.

Avgjort på to minutter

Backen Amin Nouri har vært en drivende kraft i oppbyggingen av Brann-angrepene. Han stormet opp på kanten og fant Braaten foran mål, og veteranen nettet sitt tredje mål for sesongen.

Etter 39 minutter tok Nouri et nytt offensivt initiativ. Enkelt snappet han ballen fra Tonny Brochmann inne i feltet, og han var nådeløs da han banket den i mål bak Sayouba Mandé. Det var hans annet mål i eliteseriesammenheng. Han siste mål kom mot nettopp mot Stabæk for tre år siden.

To minutter senere kom det tredje målet. Stabæk-forsvaret fikk problemer med å avverge inne i feltet etter et frispark. Ballen havnet på hodet til Bismar Acosta, som nettet sin første scoring for sesongen.

– Vi var effektive og satte sjansene våre, men vi spilte ikke noe stor fotball, sa Brann-trener Nilsen til Eurosport.

Dårlig i begge ender

– Man taper og vinner kamper inne i feltet. Vi har vært for dårlige i begge ender, slo Ordinas fast til pause.

Stabæk gikk tøft ut, men effektiviteten inne i feltet var fortsatt ikke helt i orden. Brochmann fikk ballen i beina helt inne på femmeteren, men avslutningen hans gikk i tverrliggeren.

I eget felt var heller ikke laget blitt særlig mer patent. Fredrik Haugen tvang til El-Hadji Ba til å sende ballen i eget nett da Brann gikk opp i 4-0.

Stabæk hadde toppscorer Ohi Omoijuanfo som hele tiden lå og vaket på topp. Han fikk en god mulighet etter en snau halvtimes spill, men han kom litt for skrått på mål slik at avslutningen ble bare til en svak pasning tilbake i feltet.

Omoijuanfo hadde et par gode muligheter for Stabæk i annen omgang også, men den ferske landslagsspilleren lykkes ikke denne gangen. Enten sto Brann-målvakt Piotr Leciejewski i veien eller så gikk skuddene over.

Tre minutter før slutt kom det fire Brann-spillerne mot to fra Stabæk. Innbytter Deyver Vega fikk æren av å sette 5-0.

