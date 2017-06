Bayern om Ronaldo-rykter: – Ren fantasi

– Vi er vant til intense spekulasjoner om mulige spillere inn og ut under et overgangsvindu. Som regel kommenterer vi aldri slike rykter, men i tilfellet med Cristiano Ronaldo vil vi klargjøre dette en gang for alle: Dette ryktet har ikke noe med virkeligheten å gjøre. Det må ses på som eventyrfantasier, sier styreformann Karl-Heinz Rummenigge.

Uttalelsen er lagt ut på Bayerns eget nettsted med et bilde av en badeand. Artikkelen har tittelen "Dagens bløff".

Før helgen meldte flere medier, deriblant spanske Marca, at Ronaldo ønsker seg bort fra Real Madrid. Grunnen skal være skatteproblemene 32-åringen har havnet i.

Det tok ikke lang tid før Ronaldo ble koblet til flere av Europas største klubber. I helgen spekulerte den italienske storavisen Gazzetta dello Sport at Bayern kan være portugiserens neste stoppested. En gjenforening med trener Carlo Ancelotti ble trukket fram som et moment som taler for en overgang.

Saken ble sitert av flere tyske medier. Bild hadde en egen variant og spekulerte i at Bayern må ut med vanvittige 200 millioner euro (1,9 milliarder kroner) for Ronaldo i overgangspenger og 35 millioner euro (330 mill. kr) i lønn per år. Medieomfanget ble til slutt så stort at Bayern mandag så seg nødt til å avfeie saken.

