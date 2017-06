Tufte og Borch nest best i finalen

Duoen gikk offensivt ut og var i tet etter 500 meter. Den newzealandske båten tok deretter over føringen og så seg aldri tilbake.

Tufte og Borch var i mål på tiden 6.10,27. Fjorårets bronsevinnere i OL måtte se seg slått med 3,38 sekunder.

New Zealands vinnerbåt besto av John Storey og Christopher Harris.

Tredjeplassen gikk til vertsnasjonen Polen, som var 67 hundredeler bak Tufte og Borch.

Det var første gang i år at Tufte og Borch rodde sammen i verdenscupen. Under forrige stevne i Tsjekkia var Tufte en del av Norges dobbeltfirer.

Hoff og co. på pallen

Også i kvinnenes finale ble det newzealandsk seiersjubel. Brooke Donoghue og Olivia Loe vant med tiden 6.39,13. Kina ble slått med nærmere to sekunder, mens Australia ble nummer tre.

Thea Helseth og Marianne Madsen fikk det tungt og lå sist av de seks finalebåtene hele veien. De rodde den norske dobbeltsculleren i mål på 6.55,02.

Tidligere søndag ble det tredjeplass for den norske dobbeltfireren. Martin Helseth, Erik Solbakken, Oscar Stabe Helvig og Nils Jakob Hoff satte ny norsk bestetid på 2000 meter med tiden 5.39,42.

Overgikk målsettingen

Storbritannia tok en suveren seier på 5.36,42. Det skilte 2,55 sekunder ned til den nederlandske båten på annenplass.

Landslagstrener Johan Flodin hadde som mål at Norge skulle ta to pallplasser under helgens verdenscup. Utøverne hans overgikk det. Lørdag vant Birgit Skarstein suverent finalen i pararoing, mens det søndag ble en norsk 2.- og 3.-plass.

Tredje og siste stevne i roernes verdenscup er i sveitsiske Luzern mellom 7. og 9. juli.

