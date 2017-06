Thomas gikk den beste golfrunden i US Open-historien, Harman i tet

Harman har et lite forsprang på ett slag etter sin 67-runde. Bak amerikaneren jakter trioen Thomas, Brooks Koepka og Tommy Fleetwood, mens Rickie Fowler er ytterligere ett slag bak før fjerde og siste runde.

Lørdagen vil bli best husket for Thomas' eventyrlige 63-runde på den store Erin Hills-banen i Wisconsin. Med ni under par slettet han Johnny Millers US Open-rekord fra 1973. Den gang gikk Miller sisterunden åtte slag under par.

– Jeg føler meg komfortabel. Det er nytt for meg å henge med i tetsjiktet i en majorturnering, men det er spennende. Jeg vet at jeg kommer til å bli nervøs, så det må jeg prøve å takle så godt jeg kan, sier Thomas før søndagens avslutningsrunde.

24-åringen har hittil i år vunnet tre turneringer på PGA-touren.

Under lørdagens runde gikk Patrick Reed i klubbhuset med 65 slag. Det gjorde han like før Thomas' storrunde var et faktum. Reed hadde mulighet til å tangere Miller, men klarte bare par på avslutningshullet.

Engelsk sprekk

Thomas kunne også gjort det enda bedre. På det 15. hullet rullet ballen på hullkanten da han hadde mulighet for en eagle. Det skal også legges til at han også hadde to bogeys på sin knallrunde.

Amerikaneren hadde birdie på 1., 2., 5., 7., 8., 9., 12., 15. og 17. hull, mens det ble eagle på det 18. hullet.

Paul Casey var i delt ledelse etter to runder, men engelskmannen hadde en vond åpning lørdag. Han var ute i ruffen og med gresset godt over knehøyde pådro han seg en trippelbogey på hull tre. Han fulgte opp med en bogey på det neste, og til slutt endte han tredjerunden tre slag over par. Dermed falt han ned til en delt 17.-plass.

