Ronaldo-magi og videodømming ingredienser da Portugal spilte uavgjort

Ronaldo serverte Ricardo Quaresma med en eventyrlig gjennombruddspasning etter 34 minutter og gjorde at lagkameraten fikk en forholdsvis enkel jobb med å sette inn 1-0 i europamesterens første kamp i prøve-VM.

Tidligere Manchester United-spiller Javier "Chicharito" Hernandez utlignet for Mexico på kjent vis da han stanget inn 1-1 etter 42 minutter etter et godt innlegg fra Carlos Vela. Like før slutt satte Cedrik inn 2-1 til Portugal, men på overtid dukket Héctor Moreno opp og sikret 2-2 og ett poeng til Mexico.

Videodømming

Lagene gikk til pause på 1-1, men det kunne stått 2-1 til Portugal om ikke videodømming var tilgjengelig for første gang.

Ronaldo fyrte løs på en volley som traff tverrliggeren etter 22 minutter, og midtstopper Pepe satte returen i mål.

Han, og resten av stadion, trodde Portugal ledet 1-0, men mens Pepe og hans lagkamerater feiret scoring nede ved innbytterbenkene, tok dommer Néstor Pitana seg til øret og fikk tydelig beskjed fra teamet som sitter i dommerbussen og analyserer hårfine avgjørelser.

De kom fram til at Portugals scoring skulle vært avvinket for offside, og Pitana annullerte scoringen uten de store protestene fra det portugisiske mannskapet.

To scoringer like før slutt

Ronaldo og hans lagkamerater styrte mye av det som foregikk etter pause, men slet lenge med å bryte ned det mexicanske mannskapet.

Portugals André Silva fikk en kjempemulighet etter 84 minutter da han avsluttet fra kort hold, men Mexicos sisteskanse Guillermo Ochoa reddet mesterlig.

Det portugisiske laget opprettholdt trykket etter sjansen, og i neste bølge kom Gelson Martins på høyre. Han slo inn, og en klønete klarering fra Héctor Herrera endte i beina på Cedrik som avsluttet via nettopp Herrera og i mål til 2-1.

Også den scoringen ble, uten at det var tydelig hvorfor, gjennomgått på video, men videoteamet godkjente scoringen etter litt betenkningstid.

Portugal virket å gå mot tre poeng i åpningskampen, men på overtid satte Héctor Moreno inn 2-2 etter å ha slått José Fonte i en duell.

