Qaka ferdig i Kristiansund

Det skriver eliteserieklubben i en pressemelding søndag.

Qaka, som den siste tiden har vært sykemeldt, uttalte nylig til Nettavisen at han ønsker å komme seg til en utenlandsk klubb i løpet av kort tid.

Søndag kom meldingen om at Qaka nå er ferdig i Kristiansund med umiddelbar virkning.

– KBK og Kamer Qaka er i dag blitt enige om å terminere spillerens kontrakt med virkning fra dags dato, skriver klubben i pressemeldingen og legger til:

– Kamer ønsker å gi uttrykk for at han har hatt et flott opphold i Kristiansund, og han ønsker klubben lykke til i fortsettelsen.

Torsdag sa 22-åringen, som ble kåret til 1. divisjons beste spiller forrige sesong, følgende til Nettavisen om en eventuell overgang:

– Jeg og klubben har snakket sammen, og det har kommet noen tilbud. Så vi er blitt enige om at dette er det beste. Jeg har ambisjoner om å spille på et høyere nivå og for en bedre klubb. Jeg ønsker å prøve nye ting, og det har klubben gått med på. Det er jeg strålende fornøyd med.

