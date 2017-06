Porsche knep sin tredje strake Le Mans-seier

En stund så det ut til å gå mot en sjokkseier. Med bare tre timer igjen på klokka var Oreca-laget fra nivå to (LMP2-klassen) i tet med den 19-årige franskmannen Thomas Laurent bak rattet

Én time før mål lyktes det for Bernhard å ta over føringen med sin raske og kraftfulle Porsche 919 Hybrid. Idet 36-åringen kjørte over målstreken var det stor lettelse å spore i Porsche-leiren. Flere danset rundt iført T-skjorter med påskriften "Hattrick – 2015, 2016, 2017".

Brendon Hartley, som gjorde mye grovjobben for å dra Porsche tilbake i seierskampen, tok til tårene. Det tyske laget var i ordentlig tidstrøbbel tidligere i løpet da bilen ble holdt tilbake i over én time på grunn av tekniske problemer.

Bernhard var i mål ett minutt foran det kinesiske laget Jackie Chan DC Racing. Tyskeren var også med på å vinne Le Mans 24-timers med Audi i 2010.

Porsche og Audi har delt på å vinne Le Mans i de åtte siste utgavene av billøpsklassikeren.

(©NTB)