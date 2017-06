Ny nedtur for Rosenborg

Kåre Ingebrigtsens mannskap fikk en etterlengtet opptur forrige serierunde da Strømsgodset ble slått 3-1. Før det hadde laget tre uavgjorte og ett tap på de fire siste kampene.

Mot Haugesund søndag ble det både tap og utvisning i en kamp gjestene slet med å sette sitt preg på.

Haris Hajradinovic ga vertene ledelsen 1-0 etter kun tre minutter etter en nydelig gjennombruddsball av Filip Kiss. Scoringen ble også kampens eneste.

Vilhjalmsson inn

Mike Jensen hadde muligheten til å utligne like etter, men FKH-keeper Per Kristian Bråtveit reddet mesterlig, og det var ikke ufortjent at Haugesund-laget gikk til pause med ledelse.

Ingebrigtsen, som valgte å starte med Nicklas Bendtner som midtspiss framfor Mattias Vilhjalmsson, fikk se sitt lag slite etter pause. Allerede etter 54 minutter kom Vilhjalmsson inn, dog som indreløper på bekostning av Milan Jevtovic.

Gjestene slet med å skape store sjanser, men etter 74 minutter fikk Bendtner sin mulighet. Et frispark ble slått inn og stusset på bakre stolpe av Vilhjalmsson. Der hadde Bendtner løpt seg fri, men danskens heading gikk over fra kloss hold.

Meling-utvisning

Ti minutter før slutt gjorde Birger Meling jobben enda vanskeligere for Rosenborg da backen pådro seg direkte rødt kort da han kastet seg inn med knottene først i en duell med Shuaibu Ibrahim.

Det ga Haugesund større rom å kontre i mot slutten, og etter 86 minutter headet Filip Kiss i stolpen.

Gjestene fra Trondheim klarte uansett ikke å score på Bråtveit, men resultatet gjør at Rosenborg fortsatt topper Eliteserien med 25 poeng ettersom også serietoer Sarpsborg tapte sin kamp mot Sandefjord.

Haugesund ligger på åttendeplass med 18 poeng.

