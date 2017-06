Murray: – Jeg har kanskje bare et par år igjen i verdenstoppen

Roger Federer og Rafael Nadal har begge trosset alderen og vunnet Grand Slam-titler etter å ha passert 30 år. Det mener Murray er unntak fra det som er vanlig.

– Treneren min, Ivan Lendl, konkurrerte fortsatt i toppen til han var 32, men generelt har de siste 20-30 årene vist at spillere sliter når de er tidlig i 30-årene. Jeg vet om spillere som har klart seg veldig bra, men slik blir det nødvendigvis ikke for meg. Kanskje er de neste par årene de siste der jeg har muligheten til å vinne de store turneringene, sier Murray til BBC.

Den 30 år gamle skotten står med tre Grand Slam-titler, to i Wimbledon og én i US Open. Han har også vunnet to strake OL-gull.

Om to uker starter årets Wimbledon-turnering. Murray er tilbake i form etter en frustrerende periode med sykdom og skader. Nylig tok han seg til semifinalen i Roland-Garros, der det ble tap for sveitsiske Stan Wawrinka etter en femsettsthriller.

Murray skal lade opp til Wimbledon med spill i Queen's Club-turne i Vest-London. Verdenseneren er tittelforsvarer og går for sin tredje strake triumf og sin sjette totalt. I mandagens åpningsrunde skal Murray bryne seg på sin landsmann Aljaz Bedene.

