Island tok bakveien til håndball-EM

Makedonia tok førsteplassen i "dødens gruppe" med 33-20 over Tsjekkia i en kamp som ble spilt samtidig. Tsjekkia knep 2.-plassen foran Island på innbyrdes oppgjør, og dermed kunne islendingene sittet igjen med sorteper i en gruppe der to poeng skilte mellom første- og sisteplass.

Takket være seier hjemme mot Tsjekkia og Makedonia (begge med ett måls margin) kom Island likevel best ut av treertabellen der bare resultatene mot de to beste i gruppen teller.

Gudjón Valur Sigurdsson førte an for Island med åtte mål søndag.

Fire fra Norden

Danmark og Sverige vant sine grupper, mens Norge ble toer bak Frankrike i en gruppe som inneholdt begge årets VM-finalister. Island sørget for at det blir fire nordiske lag i EM-trekningen.

Tyskland slo Sveits 29-22 søndag og gikk i likhet med Spania gjennom kvalifiseringen uten poengtap. Danmark, som satte punktum med 33-16 over Latvia, avga bare ett poeng og var tredje ubeseirede lag.

Mest overraskende i kvalifiseringen var det at Russland for aller første gang mislyktes i å kvalifisere seg til et EM-sluttspill.

Useedet

EM-vert Kroatia og gruppevinnerne seedes i trekningen fredag, gruppetoerne og Island seedes ikke.

Seedet: Kroatia, Danmark, Hviterussland, Spania, Makedonia, Tyskland, Sverige, Frankrike.

Useedet: Ungarn, Serbia, Østerrike, Tsjekkia, Slovenia, Montenegro, Norge, Island.

Det trekkes to seedede og to useedede lag inn i hver gruppe. Norge vil altså møte to seedede og ett useedet lag i gruppespillet i EM i januar neste år.

